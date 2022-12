Willem II wint in besloten oefenduel op kletsnat trainingsveld van eredivisionist Excelsior

Willem II had 2022 qua wedstrijden eigenlijk al afgesloten, want de 0-3 competitiezege bij De Graafschap van twee weken geleden was het laatste officiële duel van het kalenderjaar. Vrijdagmiddag volgde er dan ook nog een échte afsluiter: een zege op eredivisionist Excelsior, op het eigen trainingsveld.

Vrijwel dezelfde elf

Interim-trainer Reinier Robbemond (die nog altijd de honneurs waarneemt, het wachten is op een definitieve oplossing) koos voor vrijwel dezelfde basis als tegen De Graafschap. Alleen spits Jeremy Bokila ontbrak in de 3-5-2-opstelling met lichte klachten, hij werd vervangen door aanvallende middenvelder Max Svensson, waardoor Michael de Leeuw naast Elton Kabangu voorin speelde.

In die opstelling begon Willem II prima. Na schoten van Svensson (over) en De Leeuw (geblokt) was het in de negende minuut wél raak. Wessel Dammers was na een corner voorin blijven hangen en werkte een scherpe, afgemeten voorzet van Ringo Meerveld van dichtbij binnen: 1-0. Kort voor rust kreeg Excelsior de eerste écht grote kans, maar na een snelle counter redde Matthias Verreth de meubelen met een goede sliding.

Tweemaal raak na rust

Direct na de pauze was het weer raak voor de Tilburgers. Na een fraaie pass met buitenkant rechts van Leeroy Owusu en een voorzet van Jizz Hornkamp schoot de net ingevallen Joeri Schroijen simpel de 2-0 binnen. Vervolgens was het na een uurtje wederom kassa. Na een aanval van achteruit werd een schot van Svensson nog gestopt, maar Hornkamp wipte de bal in de rebound knap voorbij de keeper en tikte de derde goal in het lege doel.

Willem II bleef beter en kreeg ook de beste en meeste kansen, maar Excelsior-verdediger Serano Seymor zorgde met een kopbal uit een vrije trap voor de eindstand.

Willem II hervat het Keuken Kampioen Divisie-seizoen op vrijdag 6 januari, met een thuiswedstrijd tegen Roda JC.

Doelpuntenmakers en opstellingen Willem II - Excelsior 3-1 (1-0). 9. Dammers 1-0, 46. Schroijen 2-0, 59. Hornkamp 3-0, 72. Nieuwpoort 3-1. Willem II, eerste helft: Lamprou; Owusu, Dammers, Verreth, Schouten, Woudenberg; Bosch, Svensson, Meerveld; De Leeuw, Kabangu. Willem II, tweede helft: Smits; Owusu (65. Pal), Dammers, Schouten (65. Verreth), Woudenberg, Lesquoy; Crowley, Svensson (65. Bosch), Mathieu: Schroijen, Hornkamp.