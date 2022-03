Wim en Wim bakkeleien over podium Kunstmaan: 'Dit is blaaskakerij’

Kunstmaan was tien jaar thuis in een oude looierij aan de Stedekestraat. Daar moest het podium ruimte maken voor woningen. In 2018 verhuisde het podium naar het pand van stichting Ateliers aan de Goudenregenstraat/ NS-plein waar ook Dans Brabant thuis is. Wim Verhoeven huurt onder bij de Brabantse organisatie die jonge dansers ondersteunt. Ze delen een ruimte op de eerste etage. Kunstmaan maakt er zo'n drie maal per maand gebruik van met programma's op het snijvlak van variété, entertainment, filosofie en wetenschap en werkt onder meer samen met Tilburg University.