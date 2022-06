Wit poeder zorgt voor commotie op gemeentehuis Oirschot, politie onderzocht ‘verdacht poststuk’

Dankzij cocktail ‘Motorboot Paultje’ is overleden barman Paul Leeyen er toch een beetje bij op Best Kept Secret

HILVARENBEEK/DEN BOSCH - Zijn plotselinge overlijden maakte een einde aan de traditie dat de Bossche horecaondernemer Paul Leeyen cider schenkt op Best Kept Secret. Als eerbetoon is er dit jaar op het festival in Hilvarenbeek wel een speciaal drankje, vol bitterzoete herinneringen. Margot Sanderse: ,,Elke keer dat je het inschenkt, krijg je verhalen over hem terug.”

12 juni