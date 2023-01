Wonen als de boswachter met een ‘achtertuin’ van 3500 hectare: ‘Hier komt de natuur echt bij je binnen’

300 kerstbomen gaan in vlammen op bij kerstboom­ver­bran­ding Riel

RIEL - Onder toeziend oog van de plaatselijke vrijwillige brandweer ging zaterdagavond om 18.30 uur de fik in ruim 300 ingezamelde kerstbomen in Riel. De kerstboomverbranding op een weiland aan de Oude Tilburgsebaan in Riel is één van de weinige in de regio die nog plaatsvindt.

8 januari