Woningnood, maar WonenBreburg bouwt in Tilburg geen nieuwe sociale huurwoningen in 2023

Nieuwjaars­duik in Goirle: voor de een een traditie, voor de ander een vinkje op de bucketlist

GOIRLE - Met een flinke sprong of duik gingen zondagmiddag met de Nieuwjaarsduik zo’n 30 enthousiastelingen het water in bij de surfplas in Goirle . ,,Ik wilde iets doen wat ik nog nooit gedaan had.”

1 januari