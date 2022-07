Woo Hah! van start: Joost houdt zich niet in, Zwangere Guy overtuigt

HILVARENBEEK - ,,Gaan we álles opfokken!?” Zwangere Guy schreeuwt naar het publiek, de longen uit zijn lijf. De rapper geeft op Woo Hah! een ijzersterke les in bars spitten.

Hiphopfestival Woo Hah! is vrijdag van start gegaan. Tienduizenden mensen vinden hun weg naar de Beekse Bergen om een glimp van M Huncho, Playboi Carti en Central Cee of Future op te vangen. De programmering van het driedaagse festival puilt uit. Coronastress is – voor nu – even verleden tijd, waardoor buitenlandse artiesten boeken net wat gemakkelijker gaat.

Toch hoeven de boekers niet ver over de landsgrenzen te kijken: de Belg Zwangere Guy steelt al vroeg op de avond de show. Op de Forest Stage, prachtig omgeven door veel groen, draagt hij zijn show met het grootste gemak. Ondersteund door kiezelharde beats rapt de Belg – met ontbloot bovenlijf – feilloos. Tot laatste seconde brult hij met overtuiging zijn rijmen door de microfoon, die overigens prima verstaanbaar zijn.

Handdoek in de ring

Want daar schort het vrijdag op Woo Hah! nog weleens aan. Rappers die met weinig overtuiging van stal komen. Zoals de Amerikaan IDK, die een aantal prima studioalbums afleverde. In Hilvarenbeek gooit hij na een half uurtje de handdoek in de ring. Een paar uur later – op diezelfde stage – klinkt M Huncho vermakelijk. De Britse rapper en zanger – standaard uitgerust met een masker op - rapt uit de losse pols wat mee op een bandje. Het is vermakelijk, maar zijn optreden is allerminst hoogstaand te noemen.

Quote “Zondag sta ik weer op een technofes­ti­val, maar met wat maten is dit ook leuk”

In datzelfde segment begeeft Joost zich deze vrijdag. De Friese rapper vervangt de pardoes uitgevallen Yung Lean op het hoofdpodium: de Snipes Stage. Zijn teksten zijn weinig verheffend, evenals zijn show. Leuk is het wel: Joost houdt zich geen seconde in. Zoals hij springt en schreeuwt: het publiek slikt het als zoete koek. Ook ver van het podium worden liedjes als Ome Robert en Joost Klein 2 volmondig meegezongen.

‘Chillen, drinken en roken’

Mick Boer (19) ziet het allemaal met een glimlach toe. Technomuziek is waar zijn hart voor klopt, maar ‘dit’ draait hij soms ook weleens. ,,Zondag sta ik weer op een technofestival, maar met wat maten is dit ook leuk, hoewel het niet mijn type festival is.” De tiener uit Oudewater vindt het heerlijk om hier te ‘chillen, drinken en roken’. Dan staat hij op – met een jointje in z’n mond – en haast zich voor M Huncho. ,,Dat is wel gaaf.”

Ondertussen stiefelen duizenden mensen – veelal twintigers – van hot naar her. Het is soms wat onrustig op de wandelpaden van de Beekse Bergen, maar eenmaal aanbeland bij een muziekstage is het goed vertoeven. Met veel nederhop, zoals Mula B, Ares, Josylvio en Kevin, op de planning, belooft de zaterdag een mooie dag te worden. Andere grote namen alsBaby Keem, Jack Harlo, Dave en 6lack moeten die dag extra cachet gaan geven.



