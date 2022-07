Zelf een biertje tappen en een sport uitkiezen: Tilburgse sportsbar Papa Jim open

Kat Max gaf opdracht de banden lek te steken: ‘Doe het nu maar, dan ben je van het gewalg af’

BREDA/KAATSHEUVEL - ,,Doe het nu maar”, had haar kat Max tegen de 58-jarige verdachte uit Kaatsheuvel gezegd. ,,Dan ben je van het gewalg af.” Waarop ze vijf banden lek steekt van auto’s van haar ex-schoonfamilie. Enkele weken later zijn nog twee auto’s in haar straat aan de beurt.

5 juli