Zelfbouwers in Haaren wachten drie jaar na sloop van sporthal nu nog op Enexis

Dode man aangetrof­fen in portiek in Tilburg, politie vindt geen sporen van misdrijf

TILBURG - Een man is maandagochtend overleden in het portiek van een woning in de Tilburgse wijk Reeshof. Ambulancemedewerkers probeerden hem in een appartementencomplex aan de Voorschotenstraat te reanimeren, maar dat hielp niet. Hij werd gevonden door een omstander, die de politie belde.

7 maart