Burgemeester Oisterwijk legt gebiedsverbod op aan 7 jonge azc-bewoners

Moeder wil juridische stappen nemen na blunder in Bureau Brabant: 'Iedereen kijkt ons er op aan'

15:00 TILBURG – Een pijnlijke persoonsverwisseling in opsporingsprogramma Bureau Brabant krijgt zeer waarschijnlijk nog een staartje. De moeder van de man die onterecht in verband werd gebracht met een zware mishandeling is woest vanwege de fout en beraadt zich op juridische vervolgstappen. Die informatie is bij de politie niet bekend. ,,We hebben prettige gesprekken met de familie gehad."