Zingen en dansen als Michael Jackson en Tina Turner: Jerry Kepers begeleidt zo’n tachtig tributebands

Arriva na botsing bus in gesprek met gemeente Tilburg: ‘Aanpassin­gen aan kruispunt noodzake­lijk’

TILBURG - Arriva vindt dat het kruispunt bij kunstwerk De Duikplank in Tilburg moet worden aangepakt. ,,We zijn daarover met de gemeente Tilburg in gesprek”, zegt een woordvoerder van het busbedrijf. Aanleiding is het ongeluk van maandagmiddag waarbij een bus tegen het kunstwerk reed.

11 januari