Zo gaat het autorijden over de vermaledijde Reeshof-rotonde

V­CB-cap­tain heeft nog geen last van spanning richting de finale: ‘Ik heb al wat meegemaakt in het voetbal’

Voor VCB staat komende zondag de finale van de nacompetitie om degradatie op het programma, waar de Biezenmortelnaren en METO tegenover elkaar staan. Voor VCB, een team dat al tien jaar niet in de vijfde klasse heeft gespeeld, staat er veel op het spel. Teun Verlouw, aanvoerder van VCB, heeft nog geen last van spanning in aanloop naar de finale.