Zo moedigt de coach van Willem II biergooiers aan

Dronken vrouw botst met auto tegen lantaarn­paal in Oisterwijk, hondje lichtge­wond

OISTERWIJK - Een vrouw is vrijdagavond met haar auto tegen een lantaarnpaal gebotst op de Bedrijfsweg in Oisterwijk. Na een blaastest bleek dat ze te veel had gedronken. De automobiliste is meegenomen naar het politiebureau.