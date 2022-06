Zonder bekentenis was stiefvader vrijgesproken van verkrachting

De rechtbank legde een lagere straf op dan de drie jaar cel die was geëist. Dat is met name omdat de rechtbank niet bewezen vindt dat de man het meisje met zijn geslachtsdeel heeft verkracht. De man had dat zelf ook ontkend. Ook is de straf lager door zijn meewerkende houding. De rechtbank: ,,De verdachte heeft van meet af aan openheid van zaken gegeven, wat niet vaak voorkomt in zedenzaken als deze. Zonder zijn bekennende verklaring had er zelfs geen bewezenverklaring kunnen volgen.’’