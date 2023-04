Zonder verbinder Rian maakt Perpleks er nog steeds een feest van: ‘We begonnen na haar overlijden min of meer opnieuw’

Eenzame jongeren kampen met psychische problemen: ‘Op mezelf wonen maakt het lastiger’

Steeds meer mensen voelen zich eenzaam, maar vooral de stijging onder jongeren is opvallend. Wat is de oorzaak en hoe kunnen jongeren makkelijker aansluiting vinden in hun omgeving? ,,Hoe veerkrachtig je bent, wordt mede bepaald door hoeveel steun je krijgt, en staat dus niet voor altijd vast. Je moet daarom nooit de hoop opgeven.’’