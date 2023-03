Zorgen onder kleine Tilburgse zorgaanbieders: ‘In de jacht op cowboys wordt het hele dorp platgebrand’

Corry’s Snuffelpa­leis is terug in Ber­kel-En­schot: ‘Opzegging was gelukkig nog niet doorge­voerd’

BERKEL-ENSCHOT - Na vier maanden zijn Corry Donders (60) en Tonnie Kleingeld (53) terug in Berkel-Enschot met hun kringloopwinkel. Zelfs op dezelfde plek: ,,Toen we dicht gingen, wist ik al dat we weer zouden beginnen.”