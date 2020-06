Zoute popcorn, mandarijn met tijm en witte chocolade met perzik: Friandries zet bonbons in ijs om

,,Al een paar jaar wilden we in de zomer ijs iets met ijs doen, voor ons is dat een rustige periode”, zegt Dries. In een jaar of vijf groeide zijn zaak rap uit tot een bekende naam. Friandries werd leverancier van veel horecazaken. Dat werk viel de afgelopen maanden helemaal stil. ,,Dankzij corona kregen we de tijd om eens serieus over ijs na te denken.”



Eigenlijk dacht ‘ie aan milkshakes, maar Dries kwam via via bij 't IJsboerinneke in Moergestel uit. En zo toevallig op het pad van een andere liefhebber van bijzondere smaken: Marc Bierkens.



Tot mei dit jaar was Marc chefkok van het restaurant Taste!, maar hij hing zijn muts aan de wilgen om zich helemaal op ijs toe te leggen.



Kleine zijsprong: Marc en zijn zus begonnen drie jaar geleden 't IJsboerinneke. Hun ouders hebben een boerderij in Moergestel, met de verse melk wilde het kroost ijs gaan maken. ,,Het loopt lekker, we hebben nu heel toffe projecten”, zegt de ‘ijsboer’. ,,Bijna overal wordt ijs met melkpoeder gemaakt. IJs van verse melk smaakt heel anders.”