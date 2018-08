Zweefvliegtuigen maken noodlanding tussen koeien in weiland bij Tilburg

Tilburgers enorm verdeeld over gigantisch vrouwenli­chaam in hun binnenstad: 'Té aanstootge­vend?'

10 augustus TILBURG - 'Zó vrouwonvriendelijk!', 'Zou d'r wel een avondje mee naar huis willen nemen', 'Dit is Tilburg op z'n best'. Dat er opeens een gigantische zonnende vrouw in de binnenstad van Tilburg ligt, is maar weinig mensen ontgaan. Duizenden mensen plaatsten in slechts 3 uur tijd de meest uiteenlopende reacties op Facebook over wat ze hadden gezien.