Zwervende Schot slaat en bijt boswachter in Hilvarenbeek nadat hij werd betrapt op illegaal stroom aftappen

Auto met lekkend dak? Mark zit met brede glimlach achter stuur van zijn Land Rover

UDENHOUT - Noem het een uit de hand gelopen hobby. Mark Jansen is in de ban van Land Rovers en de Camel Trophy. Op tv zag hij die terreinwagens door de wildernis crossen. Dat was in de jaren tachtig. Nu repareert hij 25 jaar Land Rovers en handelt hij in onderdelen. Weggooien kan hij niet, dus hij heeft van alles veel. Zelfs een eigen Camel Trophy museum.

8 mei