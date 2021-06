Aanvalslustige Ide Schelling verovert bolletjestrui in openingsrit

14 in totaal Van der Poel en nog eens Van der Poel, maar er zijn meer Nederlan­ders deze Tour

24 juni Het eerste weekend in de Tour gaat het over Van der Poel, Van der Poel en nog eens Van der Poel. Maar in Frankrijk rijden deze editie veertien Nederlanders rond. Een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar. Deze site stelt ze aan u voor.