AD Tourspel: Dit zijn de meest en minst gekozen renners

AD TourspelDe 106de editie van de Tour de France staat op het punt van beginnen. Zaterdag klinkt het startschot in de Belgische hoofdstad Brussel. Zoals ieder jaar is er ook nu weer het razend populaire AD Tourspel . Hulp nodig bij het samenstellen van je team? Dit zijn de meest en minst geselecteerde renners.

Nederlanders hebben bijzonder veel vertrouwen in Dylan Groenewegen. Het Nederlandse sprintkanon is door ruim 75 procent van alle deelnemers aan het AD Tourspel geselecteerd. Adam Yates volgt op een tweede plek. De kopman van Mitchelton–Scott is door 50 procent van de deelnemers gekozen. Misschien wel de opvallendste afwezige in deze top 10 is Thibaut Pinot.

10 meest geselecteerde renners:

Volledig scherm Geraint Thomas, de Tour-winnaar van vorig jaar. © AP Dylan Groenewegen

Egan Bernal

Julian Alaphilippe

Peter Sagan

Geraint Thomas

Steven Kruijswijk

Jakob Fuglsang

Romain Bardet

Elia Viviani

Adam Yates



11 niet-geselecteerde renners:

Wil je juist origineel zijn? Dan is een van onderstaande renners wellicht een fraaie aanvulling op je team. Deze elf renners werden nog door niemand geselecteerd. Opvallend is de naam van Roman Kreuziger, die al vier keer in de top tien van de Tour de France eindigde.

Volledig scherm Roman Kreuziger, die al vier keer in de top tien van de Tour eindigde, werd nog door niemand gekozen. © BSR Agency Steve Cummings

Giacomo Nizzolo

Benjamin King

Roman Kreuziger

Stéphane Rossetto

Amaël Moinard

Paul Ourselin

Lars Bak

Imanol Erviti

Michael Valgren

Reinardt Janse van Rensburg

Prijzen

Weet jij het winnende team samen te stellen? Dan komt er een Sculture 400 fiets jouw kant op, aangeboden door Merida. Maar ook als je nét niet met de winst aan de haal gaat, liggen er mooie beloningen in het verschiet. Voor de nummer twee is er een prachtige Wahoo ELEMNT BOLT fietscomputer en voor de nummer 3 een Craft Team Sunweb replica.



Daarnaast zijn er nog veel meer prijzen te winnen, zoals Shimano raceschoenen en een Propero III Met angi Helm. Bovendien is er een extra, landelijke hoofdprijs voor de overall winnaar van alle Persgroep titels: De Wahoo KICKR, gebruikt door Team Sky, is de slimste smart trainer op de markt. Tot slot is er ook nog een prijs voor de deelnemer die eerste staat op 16 juli (eerste rustdag) en op 22 juli (tweede rustdag): De Gele trui van Le Patron.



Ook meespelen en kans maken op deze fantastische prijzen? Dat kan hier!