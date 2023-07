Al kuchend wil Mathieu van der Poel Parijs halen: ‘De Tour helpt me om tot mijn beste WK-vorm te groeien’

Met een paar flessen water heeft Mathieu van der Poel voor zichzelf een provisorische douche geregeld. Als de eerste hitte uit het hoofd is verdwenen, stapt hij met ontbloot bovenlijf op de fiets op de roller om nog een paar minuten zijn benen los te trappen. Van der Poel mag de 22 kilometer lange tijdrit met de Côte de Domancy op het einde dan wel niet vol hebben gereden, makkelijk was het allerminst. De hoest is ook nog niet uit het lijf verdwenen. ,,Ik reed zo rustig mogelijk. Ik heb maar in twee of drie tijdritten geprobeerd rustig te doen en dan zie ik nog het meest af. Dat was vandaag weer zo. Dat is ook mentaal. Je rijdt niet om te winnen of om iets te verdedigen. Het was ook nog ongelooflijk warm. Ik heb meer afgezien dat ik wilde.’’

Normaal gezien zou het nou na die rustdagen wel wat beter moeten gaan Mathieu van der Poel

Van der Poel heeft nog altijd last van de nasleep van de verkoudheid die hem een week terug al in de wielen reed. Het maakt dat hij eerder op de rustdag zijn fiets niet gezien heeft. ,,Ik ben heel de dag op mijn bed blijven liggen om te proberen nog wat te herstellen. Maar dat kuchen gaat maar niet over. Vandaag heb ik behalve die tijdrit ook heel de dag op mijn bed gelegen. Ik heb vorige week drie dagen antibiotica gepakt en dat is nooit goed voor een lichaam. Dat voel ik wel. Normaal gezien zou het nou na die rustdagen wel wat beter moeten gaan. We zullen zien, maar het is niet dat er nog heel veel ritten zijn die mij op het lijf geschreven zijn.’’

Het is niet dat Van der Poel puffend en steunend door de Alpen fietste afgelopen weekeinde. Sterker nog. In de etappe over de Joux Plane kwam hij in Morzine over de streep samen met Marc Soler, die de hele dag op kop reed voor zijn kopman Tadej Pogacar. Een dag later in Saint-Gervais Mont Blanc was Van der Poel ruimschoots op tijd voor de huldiging van ritwinnaar Wout Poels met wie hij eerder nog in de kopgroep zat. ,,Het was ook geen gemakkelijke tweede week, maar op zich ben ik die nog redelijk vlot doorgekomen. Het is altijd vol koers in het begin. Het is een beetje wat ik in de Giro vorig jaar ook deed. Proberen mee te zitten en dan kun je rustig binnen bollen. Zonder me druk te maken over een tijdslimiet. Ik geloof dat het goed is om bezig te blijven. Maar als ik niet honderd procent fit ben in zo’n tweede week, wordt het lastig om te herstellen in zo’n Tour.’’

Tijdens de afgelopen rustdag op zijn bed heeft Van der Poel zijn huiswerk voor komende week alvast gedaan. Ook Van der Poel heeft gezien dat er eigenlijk nog maar één kans is op eigen succes. ,,Rit 19. Wij zitten nog met twee halve sprintkansen voor Jasper Philipsen. Die hebben we ook geanalyseerd en het wordt moeilijk om een sprint op te zetten. Met Dylan Groenewegen is er nog maar één ploeg die ons gaat helpen. Alle sprinters zijn al vertrokken, dus dan wordt het moeilijk.’’

Volledig scherm Mathieu van der Poel in actie tijdens de tijdrit. © AFP

Als het dan aanstaande vrijdag in etappe 19 naar Poligny met een beklimming van de 3de categorie op 25 kilometer van het einde geen sprinten wordt, dan schept dat kansen voor Van der Poel. ,,Daarom, dan kunnen we beter meezitten. Søren Kragh Andersen wordt ook steeds beter en beter. Het is niet dat we alleen met Jasper een kans hebben. Al is hij wel onze grootste kans.’’

Als je goed uit een grote ronde komt, kan dat je een extra versnel­ling geven Mathieu van der Poel

Voor die ene kans, ook al is die klein, wil Van der Poel wel doorrijden tot Parijs. Ook al is hij niet honderd procent fit. Brengt dat kuchje het WK op de weg en mountainbike twee weken na de Tour niet in gevaar? ,,Ik hoop van niet. Het is ook niet dat ik echt ziek ben. Ik heb last van wat hoesten. Het is vooral heel vervelend. Ik denk dat het goed is om de Tour uit te rijden. Ik geloof dat het mij helpt om tot mijn beste vorm te groeien tot het WK. Dat is de hoofdreden. Als je goed uit een grote ronde komt, kan dat je een extra versnelling geven. Daar hoop ik op.’’

Na Parijs mag dan eindelijk de mountainbike weer uit de schuur. Van der Poel kijkt er reikhalzend naar uit. Toen hij afgelopen zondag in Les Gets aan de start stond, dwaalde zijn gedachten al even af. ,,De start was waar de wereldbeker mountainbike was. Dat was een leuk weerzien. Als ik eerlijk ben had ik daar liever met de mountainbike gestaan dan met mijn wegfiets.’’

