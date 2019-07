Alaphilippe voelt hete adem: ‘Er gaan aanvallen komen’

,,Ik bereid me mentaal vast voor op de aanvallen die gaan komen”, zei de renner van Deceuninck - Quick-Step, die al dagen in het geel rijdt.



De Colombiaan Egan Bernal, de huidige nummer drie in de stand, vermoedt dat de favorieten zich nog gedeisd zullen houden op de Col de Peyresourde en de Hourquette d’Ancizan, beklimmingen van de eerste categorie. “Ik denk dat het nog te vroeg is. De klassementsrenners zullen hun benen willen sparen voor de tijdrit op vrijdag en de zware bergetappes daarna”, aldus de renner van Team Ineos.



Het peloton vertrekt al om 11.50 uur uit Toulouse en finisht naar verwachting rond 17.30 uur in Bagnères-de-Bigorre. We starten het liveblog rond 11.00 uur.