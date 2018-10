Armstrong adviseert Dumoulin om Tour volgend jaar te mijden

Lance Armstrong vindt dat Tom Dumoulin vanwege het summiere aantal tijdritkilometers volgend jaar niet naar de Tour de France moet gaan. Dat vertelt de 47-jarige oud-renner, die zelf zijn zeven Tourzeges moest inleveren, in zijn podcast The Move.

,,Hij zou de Tour niet moeten rijden’', zegt Armstrong wijzend op het voor de Nederlandse tijdritspecialist teleurstellende parcours. In de Tour van 2019 is slechts één individuele tijdrit van 27 kilometer opgenomen en een ploegentijdrit.

Volgens Armstrong is de reden van de weinige tijdritkilometers - en de vele klimkilometers op grote hoogte - dat de Tourorganisatie graag een Franse winnaar wil. Bernard Hinault was in 1985 de laatste thuisrijder die de Tour won.

,,Ze zullen er alles aan doen om eindelijk weer eens een Franse winnaar te krijgen met Romain Bardet of Thibaut Pinot’', denkt de Amerikaan. ,,Beiden kunnen de Tour winnen, als ze de beste drie weken van hun leven hebben. Maar ze kunnen niet winnen als er 100 tijdritkilometers in het parcours zitten, zelfs al zijn ze in supervorm.”

,,De organisatie zal de Tour altijd afstemmen op hun eigen renners. Je kan ze dat ook moeilijk kwalijk nemen, het is hun eigen race in hun eigen land.”