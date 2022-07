Bauke Mollema ‘werd er keihard afgereden’, maar heeft nog meer plannen deze Tour

Door Daan Hakkenberg



Bijna vijf minuten nadat Michael Matthews zijn felbevochten ritzege viert met zijn hoofd verstopt in zijn armen, komt Bauke Mollema als negentiende over de streep. Met een heel diepe zucht. Dat hij vandaag in de kopgroep zat, mag eigenlijk geen verrassing heten. Het Centraal Massief is traditiegetrouw in de Tour jachtterrein van Mollema. Hij won in Le Puy-en Velay (2017) en in Quillan (2021).