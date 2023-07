Ben jij een echte kenner van de Tour de France? Test je kennis

Yates-twee­ling jaagt elkaar op de kast via Whatsapp: ‘Kom maar terug als je een grote ronde hebt gewonnen’

Dat Adam en Simon Yates tweelingbroers zijn dat is duidelijk. Dat de een ten koste van de ander gisteren na de eerste etappe in de Tour de France de gele trui pakte is inmiddels ook bekend. Dat de Yates-broers een bijzondere relatie met elkaar hebben, laten zij zien op social media.