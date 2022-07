Met landgenoot Jonas Vingegaard in het geel op de Aubisque denkt Michael Rasmussen terug aan 15 jaar geleden: ‘Die dag was voor mij zo bepalend’

Door Daan Hakkenberg



Michael Rasmussen ademt wielrennen, nog altijd. Al ruim drie weken lang zit hij in de perszaal van de Tour de France aan het beeldscherm gekluisterd. Met gele oordopjes en zijn laptop. Tussendoor is hij deze week als verslaggever voor de Deense krant en website Ekstra Bladet de Aubisque op gefietst. De monsterklim in de Pyreneeën is vandaag de eerste van drie bergen in een loodzware etappe die zal bepalen of Rasmussens landgenoot Jonas Vingegaard de Tour gaat winnen.