Brest neemt volgend jaar Tour-start over van Kopenhagen

Waarom Chris Froome al jaren persona non grata is op Franse wegen

4 augustus ‘Rot op, klootzak.’ Chris Froome maakte gisteren in de Route d’Occitanie duidelijk wat hij vond van het gejoel van enkele wielerfans langs de kant. Het is niet voor het eerst dat Froome tijdens een wedstrijd in Frankrijk op de korrel wordt genomen. De Brit en Frankrijk, het wordt nooit een geslaagd huwelijk. Een greep uit de verbale en fysieke bagger die de Brit - vaak letterlijk - over zich heen kreeg de laatste jaren. Een overzicht.