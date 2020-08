Cavendish snapt dat hij niet meegaat naar de Tour: ‘Zwaarste parkoers ooit’

Ook Dylan Teuns blijft dus thuis. De Belg heeft juist weinig begrip voor die beslissing. ,,Ik zal niet zeggen dat het een complete verrassing is, maar ik had er toch geen rekening mee gehouden”, zegt hij bij Sporza. ,,Ik was eigenlijk goed, maar in de Dauphiné kreeg ik rugproblemen. Daardoor dachten ze in de ploeg dat ik niet klaar was voor de Tour.”



Nu voelt hij zich weer prima. ,,Ik heb vorig jaar een rit gewonnen, wat moet ik nog meer bewijzen om erbij te zijn? Zij denken dat ik niet in vorm ben, terwijl dat echt niet waar is. Ik kan er nu niets meer aan veranderen, ik moet verder. Het is uitgesloten dat ik de Giro of de Vuelta rijd, ik richt me volledig op de klassiekers. Wellicht zal ik me daarop voorbereiden in de Tirreno.”



Poels was de laatste jaren meesterknecht in de bergen bij Team Ineos, maar bij zijn nieuwe ploeg kan de Limburger meer voor zijn eigen kansen gaan. Hij reed in de voorbereiding tot dusver de Ronde van Polen.De Spanjaard Mikel Landa is medekopman. De ploeg bestaat verder uit Pello Bilbao, Damiano Caruso, Sonny Colbrelli, Marco Haller, Matej Mohoric, en Rafaell Valls (Spa).