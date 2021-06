Column Laurens ten Dam | Er gebeuren gekke dingen op de lambaldagen voor de Tour

Door Laurens ten Dam



De allerlaatste training zit erop. De training is thuis gedaan, of het was ergens in de bergen op hoogtestage, misschien zelfs het nationaal kampioenschap voor de waaghalzen die het risico nemen hun hele voorbereiding teniet te doen door een lullige valpartij in een gladde bocht. Die laatste echte training is in het weekend voor de Tour. En dan begint het grote lamballen. Eerst nog de maandag thuis, met het traditionele kappersbezoek voor vertrek en daarna op het bed van je Campanile-hotelletje. Alle arbeid is gedaan, het is tijd om al die maanden training te absorberen en uitgerust aan de start te komen van de grootste wedstrijd van het jaar, de Tour de France.