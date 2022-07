Column Thijs Zonneveld | Annemiek van Vleuten kon voor één keer geen commentaar geven, nu snap ik waarom

Annemiek van Vleuten is ziek. Al dagen, eigenlijk. Kotsen, diarree - de hele rambam. Alles wat ze at, kwam sneller uit dan dat het erin ging. Dat is al lastig als je in je joggingbroek op de bank naar de koers kijkt, laat staan als je er zelf op de fiets middenin zit. Zondag, op de Champs-Elysées, was ze slecht. Maandag, in de waaieretappe naar Provins, was ze zo mogelijk nog slechter. Ze miste de slag, maar daar was ze zelf niet mee bezig. Ze was allang blij dat ze de finish haalde. Ik heb haar gezien, na afloop. Met gierende banden reed ze richting de bus van de ploeg. Ze riep nog dat ze voor één keer geen commentaar kon geven.



Ik snap nu waarom.



Als je fit bent is wielrennen al zwaar. Als je ziek bent is het een lijdensweg. Iedere trap is er één teveel. Je bent niet aan het koersen, maar aan het overleven. Je maag is leeg, je benen nog leger. Ieder viaduct voelt als Alpe d’Huez, ieder zuchtje tegenwind als een orkaan vol in je kanis. Het liefste zou je thuis in je bed liggen en vragen of je mama nog een kopje thee met honing kan brengen, maar dat mag niemand weten. Zeker niet als je de grote favoriete bent.