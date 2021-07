Column Thijs Zonneveld | De vraag die blijft hangen: waarom koos Pogacar juist voor UAE?

Ontketende Pogacar fietst concurren­tie op een hoop en neemt gele trui over van Van der Poel

3 juli Tadej Pogacar heeft in de achtste etappe van de Tour de France de gele trui overgenomen van Mathieu van der Poel. De 22-jarige Sloveense titelverdediger fietste de concurrentie in de eerste bergrit op een hoop en mag nu al de trui aantrekken die hij vorig jaar pas pakte in de tijdrit op de voorlaatste dag. De etappezege ging naar vroege vluchter Dylan Teuns. De Belg bleef een ontketende Pogacar nipt voor.