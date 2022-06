Column Thijs Zonneveld | Het verhaal van Cav? Misschien zijn ze vergeten dat Fabio Jakobsen voor dood in de hekken lag

Columnist Thijs Zonneveld schrijft over Mark Cavendish, die via social media moest lezen dat hij niet mee ging naar de Tour. ,,Ik snap dat hij teleurgesteld is omdat hij de Tour mist, maar het is volkomen logisch.”

Vanaf de overkant van het Kanaal waaide het gehuil over de Noordzee. Het was niet eerlijk. Het was belachelijk. Het was bezopen. Mark Cavendish was klaar voor de Tour. Hij zou een etappe hebben gewonnen. Nee, twee. Of drie. Of anders vijf. En het ergste was nog dat hij via sociale media moest vernemen dat hij niet geselecteerd was voor de Tourploeg van Quick-Step. Het had hem volkomen verrast. Schijnt.

Bijna een jaar geleden zat hij op een parkeerplaats voor een hotel, een paar uur nadat hij zijn 31ste Touretappe had gewonnen. Interviewer Herman van der Zandt had een boodschap voor hem, uit Nederland. Fabio Jakobsen verscheen in beeld. Hij feliciteerde Cav, zei iets over hun bijzondere band en wenste hem veel succes. Cavendish veegde de tranen uit zijn ogen, wees naar het scherm en zei: ,,He will be here next year.’’

De rolverdeling was duidelijk. Toen al. Cav wist waaraan hij begon toen hij tekende bij Quick-Step. Hij was de reservespits. Een goeie, eentje met een glorieus verleden, maar nog steeds een reservespits. Zolang Fabio Jakobsen in de ziekenboeg lag, stond Cav in de basis. Sterker nog: zolang hij beter en sneller was dan Jakobsen, kon hij erop rekenen dat hij zou starten in de grootste wedstrijden van het jaar. Bij Quick-Step doen ze niet aan liefdadigheid. Gewonnen moet er worden. Liefst veel.

De Tour haalde Jakobsen vorig jaar nog niet – maar sinds hij zich weer in massasprints gooit, wint hij vrijwel overal. Tweeëntwintig keer sprintte hij het afgelopen kalenderjaar mee: hij won er 17. Dit seizoen: 10 uit 13. Dat is een belachelijk hoog winstpercentage. Ter vergelijking: Cavendish haalde 4 uit 13. De keren dat Jakobsen niet won, zat hij – op één keer na – ingesloten. Cav werd door een kleine batterij andere sprinters geklopt op snelheid.

Echt, ik vind Cav een lieve kerel (leugen) en een geweldige sprinter (geen leugen), maar er is geen enkele twijfel over wie op dit moment de snelste en beste sprinter binnen de ploeg is. Sterker nog: er is op dit moment geen sprinter ter wereld die de statistieken van Jakobsen kan evenaren. Quick-Step weet het, Cavendish weet het. Ik snap dat hij teleurgesteld is omdat hij de Tour mist, maar het is volkomen logisch. Kunnen ze aan de overkant van het Kanaal nog zo hard huilen, maar meer dan krokodillentranen zijn het niet.

O wacht, het had ook nog iets te maken met het verhaal van Cav. Hij zou naar de Tour moeten omdat hij het record van Merckx kan breken. Je weet wel, dat record waarvan hij vorig jaar elke keer zei dat het hem geen hol kon schelen. Dat verhaal zou zo belangrijk zijn, dat hij daarvoor mee moet als sprinter van dienst. Naar de Tour voor het verhaal, hartstikke mooi. Misschien zijn ze vergeten dat Fabio Jakobsen twee jaar geleden voor dood in de hekken lag.

Ook wel een verhaal, lijkt me.

