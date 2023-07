Column Thijs Zonneveld | Klimmers voor schut zetten, Wout van Aert doet het elke Tour opnieuw

Met samenvatting Mathieu van der Poel ligt Nederland­se topsprin­ters dwars: ‘Hij is een van de besten, natuurlijk kan hij een goede lead-out doen’

Waar de Nederlandse topsprinters vorig jaar de show stalen in het begin van de Tour de France, is het deze editie alleen nog maar ellende voor Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. Ondertussen is er geen houden aan Jasper Philipsen en zijn lead-out deluxe Mathieu van der Poel.