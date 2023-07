Criterium Boxmeer meldt komst geletruidrager Jonas Vingegaard en Tourritwinnaar Wout Poels

Volgens de organisatie was de Tourwinnaar voor het laatst in 1997 in Boxmeer te zien. Dat was toen de Duitser Jan Ullrich. ,,Vorig jaar wilden we Vingegaard al halen”, zegt rondebaas Pierre Hermans.



,,Maar hij belandde na zijn zege in Parijs in een gekkenhuis en kon vanwege tal van verplichtingen niet komen. We zijn als organisatie supertrots dat het nu wel is gelukt. Het is lang geleden dat Boxmeer een dag na het einde van de Tour de gele trui in huis had. Fantastisch dat het na 26 jaar weer is gelukt”, neemt hij een voorschot op de Tourzege van de 26-jarige Deen.