Danny van Poppel zag Fabio Jakobsen in Tour de France vallen: ‘Philipsen weet soms niet helemaal wat hij doet’

,,Ik zat eigenlijk in zijn wiel en heb het heel goed meegemaakt", zegt de renner van Bora-Hansgrohe bij de NOS. ,,Het was tegen elkaar duwen. Philipsen weet af en toe niet helemaal wat hij doet en daardoor slaat Jakobsen vol op de grond. Ik hoop dat het goed met hem gaat", zegt Van Poppel. ,,Philipsen weet soms gewoon niet helemaal wat hij doet. Hij doet het niet expres en het hoort ook beetje bij het sprinten. Of het echt zijn fout is wil ik niet zeggen, ik heb het in een flashback gezien. Maar dat is ook het risico van het vak.”



Van Poppel rijdt deze Tour de France in dienst van Jordi Meeus. De Belg kon de fiets van Jakobsen niet ontwijken en strandde op de vijftiende plek. Van Poppel kreeg via de communicatie te horen dat hij voor eigen kansen mocht gaan en finishte op de zesde plek. ,,Gisteren voelde ik me niet goed, baalde dat ik er niet bij zat. We hebben hier een nieuwe sprinttrein en dat is gewoon heel erg wennen. Het is een beetje alsof Max Verstappen ineens in een Mercedes moet rijden. Maar ik weet zeker dat als hij niet gehinderd werd, we hier een goed resultaat konden behalen.”