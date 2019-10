De geruchten over de Tour van 2020: Alpe d'Huez, Mont Aigoual en de Tourmalet

Hoogtepunt voor de echte wielerfetisjisten is de aankomst op de Mont Aigoual in de zesde rit. In De Renner, het meesterwerk uit 1978 van Tim Krabbé, beschrijft de auteur zijn gedachten en verrichtingen in de Ronde van Mont Aigoual. De beklimming van een van de hoogste bergtoppen in de Cevennen is niet loodzwaar, maar wel lang. Toeristen en inwoners hebben alle tijd om van terrasjes toe te kijken. Van welke kant je ook komt, de weg loopt meer dan twintig kilometer omhoog.



De Mont Aigoual is al de tweede finish bergop nadat twee dagen eerder naar ski-oord Orcières-Merlette wordt gepeddeld. Vanwege de Grand Départ in het zuiden van Frankrijk staan in het tweede weekend al de twee Pyreneeënritten op het programma: volgens de voorspellers zijn de reuzen Col du Tourmalet, Col de Portet-d’Aspet, Col des Ares, Port de Balès en de Col de Peyresourde in het parkoers opgenomen.