De loopbaan van Wout Poels is vervolmaakt door etappezege in Tour de France: ‘Beter laat dan nooit’

Met video Jum­bo-Vis­ma wacht zware test in Tour de France: ‘Een typische Pogacar-dag’

Jonas Vingegaard zag zijn leidende positie gisteren in de twaalfde etappe van de Tour de France niet in gevaar komen. Vandaag wordt een ander verhaal, voorspelde sportief directeur Merijn Zeeman van wielerploeg Jumbo-Visma. ,,Het is een typische Pogacar-dag. Het zal verdedigen worden”, keek hij bij Eurosport vooruit naar de rit met aankomst op de Grand Colombier.