Debutant Philipsen houdt Tour voor gezien met Pyreneeën in zicht

Philipsen sprintte gisteren in Toulouse naar de zevende plaats. Een dag eerder was hij zesde geworden in de rit naar Albi. De Belg zette zijn beste prestatie neer in de zevende etappe, gewonnen door Dylan Groenewegen. Hij kwam toen als vijfde over de finish. Philipsen nam in het klassement de 112e plek in, op bijna vijf kwartier van geletruidrager Julian Alaphilippe. Hij is de achtste uitvaller in deze Tour.



Het peloton trekt vandaag de Pyreneeën in, voor een rit over 209 kilometer van van Toulouse naar Bagnères-de-Bigorre. De renners moeten in de laatste 80 kilometer twee zware bergen van de eerste categorie over.