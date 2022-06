Deze tien Nederlanders gaan (hopelijk) de Tour kleuren

Mathieu van der Poel (27, Alpecin-Deceuninck)

Natuurlijk is hij er weer. Vorig jaar reed Mathieu van der Poel een week lang in de gele trui, het was een geweldige kennismaking met de Tour de France. Ook nu heeft MVDP zijn zinnen gezet op de gele trui, maar vooral ook op etappezeges. Vorig jaar reed hij de Tour niet uit omdat hij zich wilde voorbereiden op de Olympische Spelen van Tokio. Hij deed het met pijn in zijn hart. Nu wil Van der Poel Parijs halen. Eerder dit seizoen reed hij ook de Giro al uit.

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © AP

Fabio Jakobsen (25, Quick-Step Alpha Vinyl)

Zijn debuut in de Tour de France. Wat een verhaal kleeft er aan de topsprinter. Vocht twee jaar geleden voor zijn leven na die brute crash in de Ronde van Polen. Maar is nu sterker dan ooit en misschien wel de beste sprinter ter wereld. Dat mag hij de komende weken gaan bewijzen. Op voorhand liggen er deze Tour vijf kansen voor de pure sprinters. Niet heel veel, de strijd zal hevig worden.

Volledig scherm Fabio Jakobsen. © BELGA

Dylan Groenewegen (29, BikeExchange Jayco)

Terug in de Tour de France, de koers waar hij het liefste is. Reed in 2019 zijn laatste Tour, voordat de ellende begon. Hij won toen zijn laatste van de vier ritzeges in de Tour. Eerst was daar dus die vreselijke crash met Fabio Jakobsen, daarna volgde zijn schorsing en weer een jaar later paste Groenewegen niet meer in de Tourplannen van Jumbo-Visma. Bij zijn nieuwe Australische ploeg BikeExchange-Jayco wil hij zich weer meten met de sprinttop.

Bauke Mollema (35, Trek-Segafredo)

Natuurlijk ook weer van de partij, zijn twaalfde Tour de France op rij. Stress voor het klassement heeft hij allang niet meer, dat was in een andere fase van zijn loopbaan. Nu gaat hij als vrijbuiter op zoek naar etappezeges. Vorig jaar lukte het hem nog en pakte hij in Quillan zijn tweede rit in de Tour. Nu gaat Mollema opnieuw zijn etappes uitkiezen. Tekende onlangs bij Trek-Segafredo voor vier jaar bij. Voelt zich lekkerder dan ooit.

Volledig scherm Bauke Mollema kroonde zich vorige week tot Nederlands kampioen tijdrijden. © photo: Cor Vos

Dylan van Baarle (30, Ineos Grenadiers)

De winnaar van Parijs-Roubaix mag natuurlijk niet ontbreken in de Tour. En de Britse sterrenploeg Ineos heeft hem ook dit jaar weer opgenomen in de selectie. Een allrounder in het kwadraat. Zijn laatste Tour met deze ploeg voordat hij na dit seizoen naar Jumbo-Visma verkast. Zal veel in dienst rijden van de kopmannen Adam Yates, Geraint Thomas en Daniel Martínez, maar mag misschien soms ook voor zijn eigen kans gaan.

Steven Kruijswijk (35, Jumbo-Visma)

De enige Nederlander van Jumbo-Visma. De nummer 3 van de Tour van 2019 kent de komende weken zijn rol. Kruijswijk zal in de bergen zijn kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard moeten bijstaan. Een rol waarin hij zich overigens prettig voelt. Met zijn rust en ervaring altijd een toegevoegde waarde in het team. Kruijswijk bewees vorige maand in het Critérium du Dauphine dat hij in de juiste conditie is om de Tour te rijden. Ook voor hem, als honkvaste renner van Jumbo, zou een Tourzege van de ploeg een ultieme bekroning zijn.

Volledig scherm Steven Kruijswijk stond in 2019 naast Egan Bernal op het podium, hij werd derde. © AFP

Danny van Poppel (28, Bora-Hansgrohe)

Voor Danny van Poppel is het perspectief van deze Tour de afgelopen week ineens gedraaid. Aanvankelijk zou de Nederlander als lead-out fungeren van zijn kopman Sam Bennett. Maar de Ier, die sowieso een matig jaar heeft, is er niet bij. Daarom zijn er plots kansen voor Van Poppel zelf, die stiekem bezig is aan een heel goed seizoen. Sprinten tegen de wereldtop is een zware opgave, maar er gloren kansen.

Taco van der Hoorn (28, Intermarché-Wanty-Gobert)

Natuurlijk zat Taco van der Hoorn vorige week tijdens het NK weer in de kopgroep. Taco van der Hoorn zit voor je gevoel altíjd in de kopgroep. Maar zo is het ook weer niet. Hij denkt namelijk over alles na en heeft van ontsnappen zijn handelsmerk gemerkt. Ook hij gaat voor zijn eerste Tour. Wonderlijk als je beseft dat Van der Hoorn anderhalf jaar geleden bijna geen profrenner meer was. We gaan hem genoeg zien deze Tour.

Volledig scherm Taco van der Hoorn zoals we hem kennen: sleuren op kop. © BELGA

Martijn Tusveld (28, DSM)

Bij DSM, naast Jumbo-Visma de andere Nederlandse ploeg in de Tour, rijden twee landgenoten. Martijn Tusveld is bij het grote publiek geen bekende, maar wel een zeer gewaardeerde kracht binnen de ploeg. Hij reed dit seizoen ook al de Giro. Zal zijn kopmannen Romain Bardet en Alberto Dainese moeten bijstaan, maar zal net als in de Giro ook nog wel een paar keer voor eigen kans kunnen gaan.

Nils Eekhoff (24, Team DSM)

De tweede Nederlander bij DSM is Nils Eekhoff. Bekend van zijn diskwalificatie op het WK van 2019 voor beloften, toen hij achter de auto terug in de koers kwam. Maar Eekhoff is bovenal een heel beloftevolle renner die de afgelopen periode veel pech heeft gehad met ziekte. Wil zich in zijn tweede Tour de France laten zien.