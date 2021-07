Dit staat de renners vandaag te wachten in de Tour: langste etappe in twintig jaar

De laatste keer dat een Touretappe langer was dan 250 kilometer was op 22 juli 2000, toen de renners een dag voor aankomst in Parijs nog 255 kilometer moesten afleggen van Belfort naar Troyes. Vandaag kunnen de benen warm worden gedraaid voor het serieuze klimwerk in de Alpen op zaterdag en zondag.

De vertrekplaats Vierzon, zo'n 200 kilometer ten zuiden van Parijs, zat eerder al in Parijs-Nice en de Tour de l’Avenir, maar nog nooit in de Tour de France. Het parcours van de zevende etappe is in de eerste 150 kilometer niet zo enerverend. Daarna verandert het landschap plots en rijden de renners zo een heuvelklassieker binnen. Zou Mathieu van der Poel plannen hebben om hier nog eens toe te slaan en kan Ide Schelling zijn bolletjestrui behouden?

In finishplaats Le Creusot, een bijna rechte lijn naar het oosten, komt de Tour vandaag voor de derde keer. Wel komt er vanmiddag voor het eerst iemand juichend over de finish in Le Creusot, want de vorige keren arriveerden de renners op hun tijdritfiets in het plaatsje met 22.000 inwoners. In 1998 won Jan Ullrich hier de tijdrit en in 2006 was Serhiy Honchar uit Oekraïne de beste in de race tegen de klok.