Dit zijn de ritten van de Tour de France 2019

In Parijs is het etappeschema van de Tour de France 2019 bekendgemaakt. Tegenover een individuele tijdrit en een ploegentijdrit staan vijf loodzware bergetappes met aankomst bergop.

Zat. 6 juli – Etappe 1: Brussel – Brussel (192 km)

Waarschijnlijk voer voor sprinters. Maar met Muur van Geraardsbergen, Bosberg en een oplopende aankomst toch gevaarlijk.

Zon. 7 juli – Etappe 2: Brussel – Brussel (27 km - ploegentijdrit)

Net als de vorige editie is een ploegentijdrit opgenomen in de Tour de France. Sunweb eindigde in 2018 op een vergelijkbaar parcours als 5de op elf seconden van BMC. Tijdverschillen gaan sowieso niet groot zijn.

Ma. 8 juli – Etappe 3: Binche – Epernay (214 km)

De eerste echte rit die met zekerheid voor de rappe mannen is. Dylan Groenewegen gaat hier zeker proberen voor ritwinst te gaan.

Di. 9 juli – Etappe 4: Reims – Nancy (215 km)

Zie de vorige rit. Rode loper voor iedereen met dynamiet in het onderstel.

Wo. 10 juli – Etappe 5: Saint-Dié-des-Vosges – Colmar (169 km)

Avonturiers gaan hier zich proberen te verenigen in een kopgroep. Drie flinke heuvels in de finale maken deze dag onvoorspelbaar. Aankomst is vlak in Colmar.

Do. 11 juli – Etappe 6: Mulhouse – La Planche des Belles Filles (157 km)

Een zware dag in de Vogezen met verschillende beklimmingen. De finale is net als twee jaar geleden op de flanken van La Planche des Belles Filles. Destijds won Aru. Nu ligt de finish een kilometer verder na een geitenpad met een stijgingspercentage van soms 24 procent.



Vr. 12 juli – Etappe 7: Belfort – Chalon-sur-Saône (230 km)

Na de klimmersrit mogen de sprinters het opnieuw proberen. De langste rit van deze editie.

Zat. 13 juli – Etappe 8: Mâcon – Saint-Etienne (199 km)

Geen zekerheid in deze etappe. De hele dag loopt het op en af. Vluchters ruiken hun kans, maar ook de rappe mannen willen deze kans niet voorbij laten gaan. Een renner als Peter Sagan kan dit goed.

Zon. 14 juli – Etappe 9: Saint-Etienne – Brioude (170 km)

Het hoogteprofiel is te zwaar voor de pure sprinters. Klassementsrenners vinden het niet onderscheidend genoeg.

Ma. 15 juli – Etappe 10: Saint-Flour – Albi (218 km)

De ASO, organisator van de Tour, lijkt aan de avonturiers tegemoet te willen komen. Fijne dag om all-in te gaan met een rustdag op komst. Te zwaar voor de sprinters.

Di. 16 juli – Rustdag

Wo. 17 juli – Etappe 11: Albi – Toulouse (167 km)

De sprinters hebben reikhalzend uitgekeken naar deze 167 kilometer. De benen zijn weer een beetje hersteld en ze mogen alle registers open trekken in Toulouse.

Do. 18 juli – Etappe 12: Toulouse – Bagnères-de-Bigorre (202 km)

Van alle bergetappes in deze Tour de France is deze het minst zwaar. Twee beklimmingen ‘slechts’ en een finish na afdaling van 30 kilometer.

Vr. 19 juli – Etappe 13: Pau – Pau (27 km - individuele tijdrit)

Tom Dumoulin.

Zat. 20 juli – Etappe 14: Tarbes – Col du Tourmalet (117 km)

Col du Tourmalet heeft een mythische status in de Tour de France. Vaak wordt de reus beklommen, zelden ligt de streep op de top. Dit keer wel. De winnaar krijgt een ereplek in de geschiedenisboeken.

Zon. 21 juli – Etappe 15: Limoux – Foix (185 km)

Zeer verraderlijk is deze laatste rit door de Pyreneeën. Met de Mûr de Péguère weten de renners in ieder geval dat de pijn hels gaat zien. Finish is na de beklimming op Prat d’Albis.

Ma. 22 juli – Rustdag

Di. 23 juli – Etappe 16: Nîmes – Nîmes (177 km)

De sprinters mogen weer, in ieder geval het deel dat nog niet heeft opgegeven. Hoogtepunt is de passage langs de Haribo-fabriek.

Wo. 24 juli – Etappe 17: Pont du Gard – Gap (206 km)

Overgangsrit naar de Alpen. Kan alle kanten op, meestal ideaal voor aanvallers.

Do. 25 juli – Etappe 18: Embrun – Valloire (207 km)

Hallelujah. Drie keer boven de 2000 meter komt deze etappe. Klimmen op Col du Vars, Col d’Izoard en de Galibrier. Finish in Valloire. Loodzwaar.

Vr. 26 juli – Etappe 19: Saint-Jean-de-Maurienne – Tignes (123 km)

Deze bergrit passeert de Col d’Iseran. Met 2770 meter het dak van deze Tour. Finish is bergop.

Zat. 27 juli – Etappe 20: Albertville – Val Thorens (131 km)

En nog maar een keer over verschillende Alpentoppen. Het wordt een uitputtingsslag. Laatste beklimming is ongeveer 35 kilometer lang.