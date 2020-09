Dit zijn de vijf jongste Tourwinnaars van na de oorlog: Pogacar kan record breken

Na een monsterlijke tijdrit in de Tour de France hees Tadej Pogacar zich gisteren voor het eerst in het geel. In het na-oorlogse wielrentijdperk was er geen winnaar zo jong als de Sloveen, die 21 jaar en 364 dagen oud is. Vijf piepjonge voorgangers die de Ronde van Frankrijk op hun naam schreven.

Egan Bernal (22 jaar, 196 dagen)

De Colombiaan was vorig jaar de grote verrassing uit de hoge hoed van Ineos. Alle ogen waren gericht op regerend winnaar Geraint Thomas en viervoudig kampioen Chris Froome, maar het was de jonge Bernal die de ongekende hegemonie van het voormalige Team Sky verlengde. Deze editie joeg de talentvolle kopman op prolongatie van de eindzege, maar Bernal besloot met negentien minuten achterstand op toenmalig geletruidrager Primoz Roglic af te stappen. ,,De enige en beste optie die ik had, was om naar mijn lichaam te luisteren. Vanwege mijn gezondheid ben ik daarom afgestapt in de Tour”, zei hij op zijn Instagram.

Volledig scherm Bernal ziet af. © AP

Felice Gimondi (22 jaar, 289 dagen)

Een debuut om nooit te vergeten, zo zal de Italiaan zijn zege in de Tour de France hebben herinnerd. In 1965 luisterde hij zijn entree in de profwereld op met de gele trui in de grootste koers ter wereld. Het supertalent schreef later ook de Vuelta en de Giro op zijn naam, waardoor hij tot het selecte groepje van zeven wielrenners hoort met zeges in de drie grootste rondes. Gimondi overleed in 2019 aan een hartaanval tijdens het zwemmen voor de oostkust in Sicilië.

Volledig scherm Felice Gimondi. © AFP

Laurent Fignon - 22 jaar, 346 dagen

Ineens schoof zijn ploeg Renault-Elf de jonge Fignon naar voren om de Tour binnen te slepen. Bernard Hinault raakte vlak voor de start geblesseerd en plots was Renault opgezadeld met een groot probleem. Fignon, die door zijn karakteristieke bril liefkozend Le Professeur werd genoemd, vervulde zijn onverwachte rol als kopman met verve en nam de gele trui mee naar huis. Dat kunstje flikte hij een jaar later opnieuw. Fignon overleed al op vijftigjarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker.

Volledig scherm Laurent Fignon. © Afp

Jacques Anquetil (23 jaar, 193 dagen)

Volledig scherm Jacques Anquetil. © AFP Een van de beste Tour-deelnemers ooit. Met vijf zeges (in 1957, 1961, 1962, 1963 en 1964) is hij een van de vier recordwinnaars. Hij behoort met Eddie Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain tot de meest succesvolle Tour-deelnemers ooit. Daarnaast werd hij de eerste renner die alle drie de grote rondes won. Overigens heeft Anquetil nooit geheimzinnig gedaan over het gebruik van doping tijdens zijn roemrijke wielrencarrière. Pas in 1966 werd er in de Ronde van Frankrijk getest op het gebruik van verboden middelen, kort na de hoogtijdagen van de Fransman.

Jan Ullrich (23 jaar, 237 dagen)

Vijf keer greep de Duitser nipt naast de zege, maar in 1997 was het raak: Ullrich reed aanvankelijk in dienst van Bjarne Riis, maar overklaste zijn Deense ploeggenoot volledig tijdens de belangrijkste bergetappe. Na dat jaar werd Ullrich nooit meer zo goed als in dat sublieme jaar. Knieproblemen, hongerklop, dopinggebruik én de aanwezigheid van superster Lance Armstrong verhinderden dat Ullrich de Tourzege nogmaals in de wacht kon slepen.

Jongste ooit 116 jaar na dato is Henri Cornet nog altijd de jongste Tour-winnaar ooit. De destijds negentienjarige Fransman eindigde in 1904 als vijfde, maar mocht vier maanden later alsnog feestvieren. Winnaar Maurice Garin werd er namelijk van beschuldigd het parcours niet volledig te hebben afgelegd en werd gediskwalificeerd, net als de nummers twee, drie en vier. Nee, het leidde niet tot een enorme prijzenregen. Het betekende namelijk direct de laatste Tour-zege van Cornet.