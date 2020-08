Dumoulin na chaotische eerste rit: ‘Niet normaal hoe glad het was’

,,Overal lag olie op de weg. Dus het is goed dat we als renners het zelf stil hebben gelegd. Maar dan gaat Astana toch weer rijden. Dat geloof je toch niet? Gelukkig vielen ze direct, lekker voor ze”, aldus de Girowinnaar van 2017. ,,De jury kan niet voelen hoe glad het is. Het was goed dat we zelf de koers hebben stilgelegd.” Alexander Kristoff wist na ruim 156 kilometer de eerste etappe te winnen én het geel te veroveren. Dumoulin kwam als 43ste over de streep, in het gezelschap van onder andere ploeggenoot Primoz Roglic en concurrenten Egan Bernal en Richard Carapaz.

Gesink: UCI vond het kennelijk niet gevaarlijk genoeg

Robert Gesink had geen goed woord over voor de internationale wielerunie UCI. ,,Ze vonden het kennelijk niet gevaarlijk of niet spectaculair genoeg”, mopperde hij aan de finish van de eerste etappe in de Tour. ,,Dit was echt de kans voor de UCI om iets heel goeds te doen voor de renners”, vervolgde Gesink voor de camera van de NOS. ,,Er waren zo veel valpartijen, het was zo glad door de regen. Er was eensgezindheid in het peloton. Maar de UCI doet helemaal niets. Wij moesten de koers zelf neutraliseren.”



De renners reden stapvoets de laatste heuvel op en waren ook erg voorzichtig tijdens de afdaling. Als het aan Gesink had gelegen, dan had de UCI meteen de tijd stilgezet. ,,Maar wat doen ze?”, zei hij. ,,Ze zetten de tijd pas 3 kilometer voor de finish stil. Laat daar nu ook nog een flinke valpartij plaatsvinden.”



,,Wat heb je er aan als renners in de eerste etappe al in het verband moeten”, zei Gesink. ,,Gelukkig hebben de renners gezamenlijk ingegrepen. Een schouderklopje voor de renners.”