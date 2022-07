Dylan Groenewegen doet het, dag na Fabio Jakobsen weer een Nederlandse zege in de Tour de France

Sagan en Latour voeren Team TotalEner­gies aan in Tour

Peter Sagan en Pierre Latour zijn de kopmannen van Team TotalEnergies in de Tour de France. De Franse procontinentale ploeg doet met een wildcard mee aan de Ronde van Frankrijk. De Slowaak Sagan, drievoudig wereldkampioen, kwam afgelopen winter over van Bora-hansgrohe en rijdt zijn eerste Tour in Franse dienst.

27 juni