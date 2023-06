Dylan Groenewegen over zijn ploeg, zijn verdriet en het vaderschap: 'Het is allemaal heel veel geweest’

Rel bij Lotto Dstny: ploeglei­der wordt beschul­digd van grensover­schrij­dend gedrag en mag niet naar Tour

Sprinter Caleb Ewan en Pascal Eenkhoorn zullen het in de komende Tour zonder hun Australische sportdirecteur Allan Davis moeten stellen. Davis raakte verwikkeld in een vermeend Metoo-verhaal op Twitter. Om de rust in de ploeg te houden besloot de Lotto-directie Davis thuis te laten.