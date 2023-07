Dylan Groenewegen weer stap dichter bij ritzege in Tour de France: ‘Sta er nog van te kijken’

Groenewegen heeft daarmee de stijgende lijn te pakken. Na een achtste plaats in Bayonne en vijfde plek in Bordeaux is een vierde plek achter winnaar Mads Pedersen in Limoges een mooie opsteker. ,,Volgens mij hebben we alles goed gedaan. Ik sta er nog van te kijken dat ik in die positie zit", zegt hij na de sprint. ,,Het was een zware aankomst. Drie renners waren uiteindelijk gewoon beter, daar kun je weinig aan doen. Van Pedersen en Van Aert weet je dat ze goed zijn op zo'n aankomst, maar het is wel een goed teken dat ik daar bij zit.”

Groenewegen heeft liever een vlakke aankomst. ,,Die laatste honderd meter, het lijkt net als je dronken naar huis fietst, zo zwaar is het. Mijn ontbijt en lunch kwamen redelijk omhoog. Het was zwaar, maar ik ben tevreden met het resultaat. Ik wil in deze Tour de France nog een rit winnen en daar gaan we ook voor. Er komen nog zware etappes aan, maar gelukkig ook kansen voor de sprinters.”

Van der Poel grijpt nu mis

Voor Mathieu van der Poel geen hoofdrol vandaag. Bijna pakte hij met Jasper Philipsen de vierde sprintzege op rij, maar Pedersen was iets sneller. In de finale cijferde hij zich opnieuw weg voor Philipsen, en dat terwijl de aankomst hem ook lag. ,,Alles ging perfect, maar ik denk dat er gewoon iemand net iets sterker was. Jasper heb ik op het juiste moment kunnen afzetten. We wisten dat Pedersen altijd van ver aangaat. Hij zat goed in zijn wiel, maar kon er net niet overheen.”

Al heel snel gaf Van der Poel aan dat hij niet voor eigen kansen wilde gaan. ,,Alleen als hij zich echt slecht zou voelen zou ik willen. Philipsen voelde zich vrij goed, eigenlijk. Er zijn hier heel veel punten te verdienen, dus we gingen gewoon volle bak voor hem. Het zou zonde zijn als we hier punten laten liggen die we in Parijs tekort komen. We zijn nu voor die groene trui aan het gaan. Daar komen nog wel meer kansen voor.”

