Dylan van Baarle grijpt net naast etappezege in Tour de France, Magnus Cort Nielsen wint Alpenrit

Hoewel maandag nog naar buiten werd gecommuniceerd dat alle coronatests op de rustdag negatief waren, werd de Tour dinsdagochtend toch nog opgeschrikt door twee positieve gevallen. Luke Durbridge (BikeExchange) en George Bennett (UAE Emirates) gingen niet van start. Ook Rafal Majka, net als Bennett ploeggenoot van Tadej Pogacar, testte positief, maar kreeg wel groen licht om te starten omdat hij te weinig virusdeeltjes met zich meedraagt.



Op voorhand hadden alle aanvallers de tiende rit van Morzine naar Megève met rood omcirkeld in de agenda, zo ook Bauke Mollema. ,,Dit is een mooie dag, ja”, zei hij nog voor de start. Maar toen na bijna twee uur aanvallen eindelijk de kopgroep was gevormd, zat de Groninger er niet bij. Dylan van Baarle wél. Hij was zelfs de aanstichter van de kopgroep en kreeg in eerste instantie de ervaren Philippe Gilbert, Luis Léon Sanchez en Pierre Rolland met zich mee. In verschillende fases werd de groep uitgebreid tot in totaal 25 man. In de beginfase lieten ook Mathieu van der Poel en Chris Froome zich zien, maar zonder succes.