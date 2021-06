Eerste rit geteisterd door zware valpartijen, tientallen renners tegen asfalt na domme actie fan

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jasha Sütterlin (Team DSM) moest door de onoplettende toeschouwer de Ronde van Frankrijk verlaten in de openingsrit. Het was de tweede Tour voor de 28-jarige Duitser. Andere renners die betrokken waren bij de enorme crash : Wout van Aert (Jumbo-Visma), wereldkampioen Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Peter Sagan (Bora-hansgrohe) en Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious). Het peloton onder leiding van renners van Deceuninck - Quick-Step besloot na enige aarzeling te wachten op de renners in achtervolging.

Nieuwe val in finale

Ook in de finale was er een massale valpartij. Dit keer zonder toedoen van een toeschouwer. Op hoge snelheid vlogen meerdere renners tegen het asfalt. Onder andere viervoudig Tour-winnaar Chris Froome (Israel Start-Up Nation) en zijn ploeggenoot en kopman Michael Woods gingen onderuit. Froome kwam op zo'n 14 minuten van ritwinnaar Alaphilippe over de streep. Het is nog onduidelijk of hij de Ronde van Frankrijk vervolgt.