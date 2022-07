Fabio Jakobsen jaagt na prima nacht op nieuw Toursucces: ‘Van Cavendish heb ik nog niks gehoord’

Waar ploeggenoot Yves Lampaert na zijn zege in de openingsrit van de Tour de France nog uren wakker lag, had Fabio Jakobsen zijn sprintzege van zaterdag zijn nachtrust niet laten beïnvloeden.

,,Het was wellicht voor iedereen een enorme verrassing, maar ik had stiekem wel gehoopt dat ik zou winnen. Ik kon het wellicht daarom wat beter plaatsen”, vertelde de Nederlandse sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl zondag voor de start van de derde etappe in het Deense Vejle. ,,En je moet ook wel goed slapen in de Tour, want vandaag is er weer een kans. Het lijkt een beetje op gisteren en we hebben een sterke ploeg. Michael Morkov zal me begeleiden vanaf de laatste bocht.”

Jakobsen was gehuld in de groene trui. ,,Ik mag hem lenen van Wout”, doelde hij op de Belg Wout van Aert, die leidt in het algemeen klassement én het puntenklassement, maar slechts één trui kan dragen. ,,Het is natuurlijk heel gaaf dat ik hier in die trui mag rijden. Daar trainen we hard voor.”

Een mogelijk meer relaxed gevoel gaf de ritwinst van zaterdag hem niet. ,,Nee, ik denk niet dat er veel verschil zit in hoe ik aan de start van de tweede rit stond en vandaag. Het is weer een sprintetappe. Dan wil ik meedoen om de winst. Te veel stress is niet goed, maar een beetje is nodig om de focus te houden. Ik zit weer op de juiste balans.”

Mark Cavendish

Jakobsen zei zich slechts zijdelings te zullen bezighouden met de tussensprints waar dagelijks punten te verdienen zijn. ,,Ik ga wel mee opschuiven bij zo’n sprint, maar meer om niet te veel punten te verliezen. De groene trui is geen doel, maar het zou zonde zijn mocht je wel in de buurt kunnen komen en het op een paar punten aankomt. Maar vandaag ga ik toch vooral weer proberen om voor de ritzege te sprinten.”

Volledig scherm Fabio Jakobsen wint de tweede etappe van de Tour de France. © photo: Cor Vos

Zijn ploeggenoten had hij ‘s avonds bedankt met een ferme knuffel, de staf kreeg - vanwege het risico op coronabesmettingen - mooie woorden tijdens het diner. ,,Met de renners zitten we in een gesloten bubbel, maar de staf draagt maskers en houdt afstand. Het is niet ideaal, maar we moeten het ermee doen.”

Felicitaties van Mark Cavendish, zijn Britse ploeggenoot die thuis moest blijven ten faveure van Jakobsen, kreeg hij nog niet. ,,Nee, ik heb nog niks van hem gehoord.”

Check hier alles over de Tour de France, met het laatste nieuws, premiumverhalen, columns, video's en podcasts en alle uitslagen en klassementen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.