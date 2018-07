Froome vraagt steun van wielerfans

Froome werd pas maandag door de internationale wielrenunie vrijgesproken van doping. Bij hem werd vorig jaar tijdens de Ronde van Spanje een te hoge dosis salbutamol aangetroffen. De informatie die hij over het voorval verschafte gaf daar volgens de instantie aanleiding hem niet te straffen. De Brit sprak de hoop uit nu in Frankrijk op een faire manier behandeld te worden. Of Froome zich veilig zal voelen tijdens zijn jacht naar zijn vijfde gele trui? ,,Ik nodig alle fans uit om te komen steunen. Als je een hekel aan mij hebt trek dan een shirt aan van je favoriete renner. Maar wees niet negatief.''

,,Uiteraard heb ik negen uitdagende maanden achter de rug voor mezelf, familie en collega’s. We hebben er een lijn onder getrokken en nu is het een kwestie van doorgaan en focussen op het wielrennen. Ik wist vanaf het begin dat ik niets fout heb gedaan, dus moest ik gewoon wachten op dit moment. Nu het er eindelijk is, ben ik enorm opgelucht. Ik ben trots op de ploeg rond me die hier is: het is een mix van ervaring en talent. Deze Tour wordt mijn grootste uitdaging ooit. Het is mijn vierde grote ronde op een rij. Nooit eerder deed ik eerst mee aan de Giro en dan de Tour. Dit is voor mij een stap in het onbekende.”

Dave Brailsford, ploegmanager van Sky, voegde er nog aan toe: ,,Als je van iets beschuldigd wordt, en je hebt het niet gedaan, dan is dat een nachtmerrie. In die moeilijke omstandigheden is Chris erin geslaagd waardig te blijven, zijn niveau te houden én de Giro te winnen. Dit is uitzonderlijk. Wij hebben nooit getwijfeld dat dit opgelost zou worden. De grote ontgoocheling is dat deze zaak is uitgelekt. Daardoor hebben de mensen snel conclusies getrokken. Chris verdient respect. Ik ben hier met extra trots vanwege de manier hoe hij hiermee is omgegaan.”

Volledig scherm © Cor Vos